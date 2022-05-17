شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفنان المصرى صاحب الأداء الصوتى لجيم كارى فى فيلم sonic2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت شركة paramount pictures العالمية الفنان المصري أحمد البنهاوي لأداء نفس الشخصية التي يقدمها النجم العالمي جيم كاري بفيلم " Sonic: The Hedgehog 2 " ، حيث يقدم البنهاوي الأداء الصوتي باللهجة المصرية في النسخة العربية التي تعرض في منطقة الشرق الأوسط لشخصية، Doctor EggMan،وهي الشخصية التي يقدمها جيم كاري .

الفنان أحمد البنهاوي طالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وله تجارب مسرحية كثيرة ، وفي مجال الدبلجة قدم من قبل عدة شخصيات في اعمال كثيرة ومهمة منها شخصية : تحسين في فيلم ، The Croods 2 A New Age.

كما قدم شخصية "شوتيان " في المسلسل الصيني " حياة رائعة " ، وشخصية " Barbapapa " في مسلسل Barbapapa ، وشخصية Captain Jean Luc Picard في مسلسل Star Trek Picard.

يذكر أن فيلم Sonic the Hedgehog 2، حقق إيرادات مرتفعة وصلت لـ 231 مليون و 116 دولار حول العالم، ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن مبيعات التذاكر لـ "Sonic the Hedgehog 2" تخطت الجزء السابق الذي عرض عام 2020 وحقق في الافتتاحية الأولي له 58 مليون دولار في الثلاثة أيام الأولي وأنهى العطلة بـ 70 مليون دولار، كما نجح الجزء الجديد في حصد إيرادات خارجية وصلت لـ 37 مليون دولار من 53 منطقة مما رفع رصيدها الدولي إلى 141 مليون دولار.

ويدور الجزء الثانى من Sonic the Hedgehog أصبح Sonic جاهزًا لمزيد من الحرية، بعد الاستقرار في Green Hill، ووافق Tom وMaddie على تركه في المنزل أثناء ذهابهما في إجازة، ولكن، لم يكد يرحلوا، عندما عاد الدكتور روبوتنيك، ولكن هذه المرة مع شريك جديد،Knuckles ، بحثًا عن زمرد لديه القدرة على بناء الحضارات وتدميرها، ويتعاون Sonic مع رفيقه الخاص، Tails، واللذان يبدأن معًا رحلة للعثور على الزمرد قبل أن يقع في الأيدي الخطأ.

Sonic the Hedgehog أو القنفد سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو أنتجت عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان"Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.