شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تهنئ نانسى عجرم بعيد ميلادها: بتمنى لك النجاح فى كل أعمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة نادية الجندى، النجمة نانسى عجرم، بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها المزيد من السعادة والنجاح في حياتها، وكتبت نادية الجندى، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وأنت طيبة حبيبتي وسنة سعيدة عليكي وعلي أسرتك بتمنى لك التوفيق والنجاح في كل أعمالك".



نادية الجندى

واحتفلت النجمة اللبنانية نانسى عجرم بعيد ميلادها، أمس الاثنين، حيث إنها من مواليد 16 مايو، والتى بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسى عجرم، فى قرية سهيلة، بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.

تابعت نانسى نجاحها فى ألبوم "آه ونص" عام 2004 الذى لاقى انتشارًا شعبيًا باهرًا، وفى عام 2006 طرحت ألبوم "يا طبطب ودلع" الذى صوّرت منه خمسة كليبات آخرها "إحساس جديد" الذى حمل رسالة إنسانية لذوى الاحتياجات الخاصة.

حازت نانسى عجرم على جائزة الموركس دور لأربع مرات، كما وحازت من مجلة News Week العالمية على جائزة أفضل شخصية مؤثرة فى الوطن العربى من بين أربعين شخصية عربية مرموقة.

وقدمت نانسى عجرم أغنية تتر مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج فى شهر رمضان الماضى بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى أحمد عادل ويقول أول مقطع من الأغنية: "يا ساتر على الشر اللى من الآخر.. على الكره اللى مالي القلب عالآخر.. على الناس اللي ظالمني ولا شافو إلا خير من.. وأدى جزاتى فى الآخر.. الظلم ظلمات ياللى ظالمنى.. ومضلمين الدنيا في عينيا ومضلمينى".