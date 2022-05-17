شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبى توجه رسالة رومانسية لزوجها: أفضل رفيق سفر على الإطلاق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت شام الذهبى، رسالة رومانسية لزوجها، وأرفقتها بعدة صور مميزة لهما، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وقالت فى تعليقها عليها: "لقد وعدتنى أن ترينى العالم، وقد فعلت ذلك، أنت أفضل رفيق سفر على الإطلاق، بصرف النظر عن الأوقات التى تضايقنى فيها بسبب تناولك الكثير من الطعام، أنا أحبك".



شام الذهبى وزوجها



شام وزوجها



شام



صور شام الذهبى وزوجها



صور شام وزوجها

وفى سياق آخر، احتفلت شام الذهبى ابنة المطربة أصالة نصرى - قبل يومين - بعيد ميلاد والدتها، وذلك بنشر صور تجمعهما معًا من حفل زفافها، وعلقت شام على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "أنت الحياة اللى بعيش من خلالها.. أنت سبب كل شىء بدنيتنا يا أعظم وأحن وأطيب وأنقى أم وصديقة وبنت وأخت بهالدنيا".

وأضافت شام الذهبى، فى رسالة الحب التى هنأت بها والدتها، "قوتك إلى قوتنا، حنانك ومحبتك الخارقة هى اللى طهرت قلوبنا من قسوة الحياة وخلتنا نواجه كل الظروف بمحبة وتسامح.. شلون بتقدرى تحولى كل محنة لمنحة وتخلينا انشوف الخير والتفاؤل بكل شىء هى معجزة؟!.. شلون بتقدرى اتسامحى بعد وتتسامح مع القسوة والظلم البشرى الشرير؟ هى محبة وطهارة غير إنسانية".