شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما ودورها فى اتجاهات الرأى العام.. ندوة لـ محمد عادل وجمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان " الدراما ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي العام " ينظم نادي سينما الشروق بالمعهد الدولي العالي للإعلام ندوة بحضور النجم محمد عادل بطل مسلسل " العائدون " ، والكاتب الصحفي والناقد الفني باليوم السابع جمال عبد الناصر اللذان سيتم تكريمهما عقب انتهاء الندوة التي تناقش دور وتأثير الدراما وأهميتها في تشكيل الوعي الجمعي ورفعه لدي المواطن وتديرها أستاذة الإعلام الدكتورة نسرين عبد العزيز .

يذكر أن هذا العام شهد الكثير من المسلسلات التي أنتجتها مصر تشكيلا ذكيا للوعي الجمعي ، وكانت الدراما سلاحا مهما بجانب الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك من الوسائل الأخرى لتشكيل وعي المواطن المصري والعربي ، وتأثير الدراما أكبر من عشرات البرامج والنشرات مع كامل التقدير لكل دور تلعبه هذه الوسائط فى تشكيل الوعى .

وقد حققت الدولة المصرية من خلال الشركة المتحدة ومسلسلاتها هذا العام التأثير الغرسى الثقافى ورفعت حالة الوعى الجمعى لدى المصريين من خلال الدراما التى يُعرف تأثيرها الخاص فى النشء وما يرتبط به هذا الغرس من مفاهيم مثل التوحد مع الشخصيات الدرامية، فالدراما كما أكدنا لديها القدرة على فعل الكثير فى معركة الوعى، وأن العمل الفنى يؤدى فعل عشرات بل مئات الكتب والمقالات والندوات والمحاضرات والخطب

الدراما ودورها في تشكيل اتجاهات الرأي العام " ندوة " تقام تحت رعاية وبحضور اللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ، وعميد المعهد الدولي العالي للإعلام الدكتور محمد سعد إبراهيم .