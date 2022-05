شكرا لقرائتكم خبر عن جانيت جاكسون بإطلالة مبهرة فى حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جانيت جاكسون ظهورًا مفاجئًا في حفل توزيع جوائز بيلبورد للموسيقى 2022 لتقديم جائزة الأيقونه لصديقتها ماري جي بليج.

وظهر في حفل توزيع الجوائز العديد من النجوم مما جعل الجميع يتحدث عنه، وادهشت جانيت جاكسون الحضور بمظهرها، حيث ارتدت جاكت وتنوره طويلة وقميص وكرافات، وقد حضرت جانيت من أجل تسلم صديقتها المغنية "مارى جى بليدج" الجائزة لهذا العام، وسبق ان حصلت جانيت على الجائزة نفسها عام 2018.



جانيت جاكسون

ووفقا لموقع "نيويورك بوست" قدمت مغنية "Rhythm Nation" ، التي فازت بالجائزة في عام 2001 ، Blige بعد أن تلقت ترحيباً حاراً خاصاً لها بخطاب أشار إلى العديد من أكبر أغانيها ، بما في ذلك "Just Fine" و "No More Drama".

قالت مارى في خطابها بعد تسلم الجائز:"إن الوصول لهنا تطلب وقت طويل وعمل شاق، ومحاولات مضينة للتغلب على العقبات".

وأضافت:" لقد بدأت هذه الرحلة منذ وقت طويل، ولم أكن أبدو وقتها كما أبدو لكم الان، أو كما تروننى هكذا، لقد عانيت من آلام وصعوبات كثيرة".



جانيت وصديقتها

في سياق آخر، فاز النجم دريك بعدد من جوائز Billboard Music Awards، حيث نال جائزة أفضل فنان، إضافة إلى جائزة بيلبورد الموسيقية لأفضل مغنٍّ وجائزة أفضل فنان راب وجائزة أفضل مغني راب ذكر.

النجم العالمى دريك استطاع أن يحقق إنجازا جديدا فى عالم صناعة الموسيقى والغناء، فقد سيطر النجم الشهير دريك البالغ من العمر (34 عاما) على المراكز الثلاثة الأولى بقائمة "Billboard Hot 100" وبذلك يصبح دريك أول نجم على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز التاريخى.

وسبق أن حقق النجم العالمى دريك، إنجازا حيث أصبح أول فنان على الإطلاق يتجاوز 50 مليار تدفق مُجمع على "Spotify" وهى خدمة بث موسيقية رقمية تتيح الوصول إلى ملايين الأغانى، وهو الخبر الذى تصدر عددا كبيرا من المواقع الفنية الشهيرة، أبرزها "ام ان أى".