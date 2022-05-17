فن ومشاهير

عروض خاصة لفيلمى "خيانة وليلة الدخلة " إخراج محمد فهيم بمشروع THE ACTING

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض خاصة لفيلمى "خيانة وليلة الدخلة " إخراج محمد فهيم بمشروع THE ACTING والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفنان محمد فهيم مؤسس وصاحب فكرة كيان THE ACTING يوم الجمعة المقبلة أفلام لمشاريع التخرج للدفعة الثانية وهي أفلام : ( خيانة ) إخراج محمد فهيم والفيلم مستوحي من مسرحية خيانة للأديب الإنجليزي هارولد بنتر ، كما سيعرض فيلم " ليلة الدخلة " عن قصة حقيقية وهو أيضا من إخراج محمد فهيم .

وقال فهيم لليوم السابع : مشروع THE ACTING ليس كيان تعليمي و لكن كيان لتبادل الخبرات و تنمية المهارات التمثيلية و يتم ذلك  بمنهج استنسلافيسكي الروسي و منهج ستراسبرج الأمريكي ، وهما منهجان يعتمدان على التعبير بواقعية عن عالم افتراضي , و يعتمد ستانسلافيسكي و ستراسبرج بشكل كبير على المصداقية و الفطرة فى الأداء و الطاقة و الذاكرة الانفعالية كما أنهما يرتبطان ارتباط وثيق بعلم النفس وأن لكل شخصية انفعالاتها و طاقتها و بصمة الصوت الخاصة بها و لغة الجسد الخاصة بها و ألوانها و طريقة النفس و تقطيع الجمل, فهي مناهج تعتمد على كافة التفاصيل النفسية و الحركية و الذهنية وهذا منهج وطريقة أحب ان اتبعها فى التمثيل .

وأضاف : يتم تبادل الخبرات وتنمية المهارات  على مستويين : المستوى الأول : تدريبات للممثل عامة على المشاعر و الحواس و علم الأصوات و التعبير الجسدي والخيال و الذاكرة الانفعالية وتكوين الرؤية ، ولمستوى الثاني : كيف يتم بناء الشخصية المكتوبة فى السيناريو و مذاكرتها من خلال تطبيق ما تم فى المستوى الأول .

و فى النهاية يتم تقديم ذلك بشكل عملي من خلال انتاج فيلم قصير للمتدربن يمر المتدرب من خلال الفيلم بكافة مراحل الصناعة بداية من قراءة و كيفية  التحضير للشخصية و بروفات القراءة و بروفات للتصوير ويتم  تصوير كل فيلم فى المكان المناسب له بعد المعاينة و تنفيذ ديكور خاص به و عمل موسيقى تصويرية خاصة للمشروع و ملابس و ماكياج و كافة تفاصيل الصناعة و فى النهاية يتم عمل عرض خاص للفيلم بحضور الصحفيين و النقاد و مخرجين و كتاب السيناريو و يتم لقاء الطلبة بالجمهور و يكتسبون خبرة كيفية استقبال النقد الفني لأعمالهم الفنية سواء كانت أراء ايجابية او بعض الملحوظات السلبية .

فى  THE ACTING المتدرب  يتعلم و يكتسب أصول المهنة لأبعد مدى من التزام و تحضير و مذاكرة و استقبال النقد ، و تعتبر THE ACTING هي أول ورشة عمل للممثل فى مصر تقوم بانتاج فيلم للمتدربين و يمر بكل تلك الخبرات بشكل حقيقي وعملي و كأنه فى سوق العمل باحترافية حقيقية التي بالتأكيد لها آثارها الايجابية فى صناعة السينما و الدراما فى مصر ان شاء الله فى المستقبل القريب و البعيد.

وقال فهيم أن المشروع قائم علي التعاون مع جهات مختلفة في الإنتاج من أجل خروج الأفلام للنور مثل كاميرا ومايكروفون القاهرة و شركة بابيون للانتاج الفني التي منحتني البوست برودكشن.

افلام مشروع التمثيل فيلمي ليلة الدخلة وخيانة (2)
افلام مشروع التمثيل فيلمي ليلة الدخلة وخيانة (2)
افلام مشروع التمثيل فيلمي ليلة الدخلة وخيانة (1)
افلام مشروع التمثيل فيلمي ليلة الدخلة وخيانة (1)

 

محمد فهيم صاحب ومؤسس الفكرة
محمد فهيم صاحب ومؤسس الفكرة

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا