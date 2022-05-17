ركين سعد "بدوية" في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

ظهرت الفنانة الأردنية ركين سعد، بإطلالة بدوية في أحدث ظهور لها.

ونشرت ركين، صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بالأسود البدوي.

ونالت إطلالة "ركين" إشادة من قِبل جمهورها وعدد من نجمات الفن، وبينهن: هند عبد الحليم، سلمى أبو ضيف، بسنت صيام، وإنجي كيوان.

يذكر أن آخر أعمال ركين سعد مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، والذي عُرض على شبكة "نتفليكس" في أغسطس الماضي، من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

يقدم "مدرسة الروابي للبنات" قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات، ويخططن معًا للانتقام المثالي للرد على المتنمرين.

المسلسل بطولة: ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى بالاشتراك مع الفنانة القديرة نادرة عمران والفنانة القديرة ريم سعادة، إخراج: تيما الشوملي، من إنتاج تيما الشوملي بالتعاون مع شركة فيلمزيون للإنتاج الفني.