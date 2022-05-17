"قولتله أنا عمري ما هنسهالك".. وعد عادل إمام لإسعاد يونس الذي أوفى به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ82، حيث أنه من مواليد 17 مايو 1940.

وتعاون الزعيم خلال مشواره الفني الطويل مع العديد من نجمات السينما، ومن بينهن الفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

"إسعاد" تحدثت عن الزعيم خلال حوار لها مع الفنان أمير كرارة ببرنامج "سهرانين" عبر قناة ON في سبتمبر الماضي؛ قائلة: "عادل إمام حاجة فظيعة، بداية شغلي معاه كان (غاوي مشاكل) 1980، وكان هو ونورا الأبطال، وأنا وفاروق الفيشاوي بعدهم، وإحنا في الفيلم ده قولتله: (أنا عايزة أعمل بطولة معاك مينفعش كده)، قالي: (طيب)، وبس كده".

أضافت: "فات وقت ولقيت سمير عبد العظيم بيكلمني وقالي يلا نعمل (شعبان تحت الصفر) 1980، إيه ده مع عادل إمام يا حلاوة! أخدت الورق لقيت إني البطلة! مش معقول، روحنا صوّرنا أول يوم، قالي: (أنا عند كلمتي.. أديكي بتعملي أول بطولة معايا)، قولتله: (طبعا أنا عمري ما هنسهالك)، هو راجل برنس في حياته كلها، وراجل جدع وجميل".

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تابعت: "عادل إمام عشق فظيع، عملت معاها بعدها (أمهات في المنفى) 1981، (الأفوكاتو) 1983، (المتسول) 1983، و(عمارة يعقوبيان) 2006، وغيرها من الأعمال، وكملنا مع بعض لحد ما أنتجت له فيلم (زهايمر) 2010".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" عام 2020، مع دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، وهدى المفتي وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، وﺇﺧﺮاﺝ رامي إمام.

بينما آخر أعمال إسعاد يونس فيلم "200 جنيه" مع النجوم: أحمد السقا، أحمد رزق، هاني رمزي، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، خالد الصاوي، مي سليم، وأحمد السعدني وغيرهم، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.