أحمد زكي يجيب.. هل فرض عادل إمام زوج شقيقته مصطفى متولي على أفلامه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعاون الزعيم عادل إمام مع زوج شقيقته الفنان الراحل مصطفى متولي، في العديد من الأعمال، وبينها: "عنتر شايل سيفه، رمضان فوق البركان، الواد سيد الشغال، سلام يا صاحبي، النمر والأنثى، المولد، حنفي الأبهة، المنسي، الزعيم، الإرهابي، بخيت وعديلة، ورسالة إلى الوالي" وغيرها.

وربط البعض ما بين مشاركة مصطفى متولي في أعمال عادل إمام، وعلاقة الصداقة والنسب التي تجمعهما، حيث أن النجم الراحل تزوج من شقيقة الزعيم وأنجب منها الفنان الشاب عمر مصطفى متولي.

الإعلامية فريال صالح عبّرت عن ذلك في حوار لها مع النجم الكبير الراحل أحمد زكي، حيث سألته عن سر عدم إشراكه لابن خاله الفنان التشكيلي سمير عبد المنعم في أعماله، واتهمته بأنه لا يساعد أقاربه مثلما يفعل عادل إمام مع زوج شقيقته مصطفى متولي.

اقرأ أيضا| "هالة هي اللي اتجوزتني ومعملتش فرح".. ماذا قال عادل إمام عن قصة زواجه؟

وقالت "فريال" مخاطبة "زكي": "المفروض أحمد زكي داخل في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بأفلامه، ليه مبتفرضش سمير عبد المنعم على أعمالك؟ هقول حاجة تحسب للفنان عادل إمام، إنه دايما بيشغل جوز أخته مصطفى متولي، مفيش فيلم مشوفناش فيه مصطفى متولي مع عادل إمام.. أحمد زكي بالنسبة لأقاربه غير بار بيهم ولا إيه؟".

أجاب زكي قائلا: "الفن ميفهوش وساطة، وبعدين الفنان عادل إمام مبيفرضش مصطفى متولي عشان جوز أخته، الفنان مصطفى متولي دفعتي في المعهد العالي للفنون المسرحية، وممثل كويس جدا، فعادل إمام لم بيرشحه كنجم لممثل هو محتاجه، فده مش فرض".

اقرأ أيضا| هبة أحمد حلاوة تروي لـ"الخليج 365" قصة مشهد أصر عادل إمام على إعادته بسبب والدها

عقبت "فيريال": "بلاش فرض.. لكنه هو قدامه 20 ممثل بس بيختاره هو"، فرد "زكي": "لأنه أقرب.. الفن ميفهوش مجاملة ولا وساطة، لو فنان توسط لواحد عشان يبقى مطرب.. طيب والناس؟".

وكان مصطفى متولي ضمن أبطال مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، وكانت آخر أعماله، حيث وافته المنية إثر إصابته بأزمة قلبية، في 5 أغسطس 2000.