هبة أحمد حلاوة تروي لـ"الخليج 365" قصة مشهد أصر عادل إمام على إعادته بسبب والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

جمعت الفنان عادل إمام، والفنان الراحل أحمد حلاوة، علاقة تقدير من نوع خاص، وإلى جانب الأعمال العديدة التي حرص الزعيم، أن يشارك بها "حلاوة"، جمعهما يوم ميلاد واحد وهو 17 مايو.

ومع تزامن احتفال الفنان عادل إمام، اليوم الثلاثاء بعيد مولده الـ82، إذ ولد في 17 مايو 1940، مع عيد ميلاد الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي ولد في 17 مايو عام 1949، تكشف الشاعرة هبة أحمد حلاوة، بعض ملامح العلاقة التي جمعت بينهما.

ابنة الفنان الراحل، في حوار لها مع "الخليج 365"، ينشر تباعا، قالت: "الفنان عادل إمام، كان في أعماله، يمنح والدي مساحة في الارتجال دون غيره من الفنانين، وأحيانا يطلب الإعادة حتى يظهر أبي بشكل جيد".

تابعت: "أذكر أنه في أحد مشاهد مسلسل (العراف)، وجد أبي، أن الفنان عادل إمام كان هادئا تماما، على غير عادته، ولم يعلق على مشهد يجمعهما، وعاد أبي إلى المنزل وهو قلق، وظن أن الفنان الكبير زعلان منه".

هبة أضافت: "في اليوم التالي، ذهب أبي إلى التصوير، وقالوا له أستاذ عادل طلب إعادة هذا المشهد بالذات، وقال لهم بالنص (المشهد ده بتاع أحمد حلاوة، ولازم يطلع كويس)، وكان أبي يعيش وهو شايل هذا الجميل فوق رأسه، وسعيد جدا من حرص الفنان عادل إمام، على تقديمه بأفضل شكل".

الفنان الراحل أحمد حلاوة، الذي رحل عن عالمنا في مارس الماضي، عن عمر يناهز 73 عاما، بعد معاناته من أزمة صحية إثر إصابته بفيروس كورونا؛ شارك مع الفنان عادل إمام، في عدة مسلسلات، منها مسلسل "دموع في عيون وقحة"، و"فرقة ناجي عطالله"، و"العراف"، و"صاحب السعادة"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و"عفاريت عدلى علام".