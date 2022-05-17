إيرادات الاثنين.. "واحد تاني" يحافظ على الصدارة و"زومبي" بالمركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 3 أفلام، تم طرحها في موسم عيد الفطر المبارك 2022، وهي: "واحد تاني" للمخرج محمد شاكر خضير، "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، و"زومبي" للمخرج عمرو صلاح.

ونجح فيلم "واحد تاني" أمس الاثنين 16 مايو، في الحفاظ على المركز الأول، في قائمة إيرادات شباك التذاكر، محققًا 716 ألف جنيه، ويشارك في بطولة العمل: أحمد حلمي، روبي، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، نسرين أمين، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف هيثم دبور.

وفي المركز الثاني يأتي فيلم "العنكبوت" محققا 366 ألف جنيه، بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، وريم مصطفى وغيرهم، من تأليف محمد ناير.

وحصل على المركز الثالث فيلم "زومبي" وبلغ إيراداه أمس 177 ألف جنيه، بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، وعمرو عبدالجليل وغيرهم، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال.

ووصلت إيرادات الأفلام الثلاثة أمس لنحو مليون و261 ألف جنيه.