فيديو لـ”نانسي عجرم” متنكرة في شوارع بيروت.. ما القصة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعيدا عن الأجواء والطرق التقليدية التي يقوم بها الكثير من النجوم للاحتفال بمناسباتهم الخاصة، قررت الفنانة نانسي عجرم أن تحتفل بيوم ميلادها بطريقة طريفة.

وشاركت نانسي متابعيها على حسابها على موقع “أنستقرام” فيديو لها ظهرت فيه وهي تتنكر وتسير في شوارع بيروت احتفالاً بيوم ميلادها.

نانسي علقت على الفيديو قائلة: “هي أو مش هي أردت الاحتفال بعيد ميلادي بطريقة مختلفة”.

وبدت نانسي في الفيديو بوجه أسمر وشعر “كيرلي” وتعرف عليها البعض بينما لم يعرفها آخرون.

وظهرت نانسي وهي تتجول وتتسوق من البقالات والمحلات متنقلة على دراجة نارية، مختتمة الفيديو بمقطع لقطع كيكة عيد ميلادها.

حياة عائلية مستقرة لنانسي عجرم

وأتمت نانسي عجرم عامها الـ 39 حيث ولدت في 16 مايو، ويشاركها الاحتفال بهذه المناسبة المميزة زملائها وجمهورها على السوشيال ميديا والذين لم يتوانوا عن تقديم أجمل التهاني لها.

وتعتبر نانسي عجرم من ألمع نجمات الفن في العالم العربي، واستطاعت التوفيق بنجاح ما بين فنها وعائلتها، فهي أنجبت 3 بنات من زوجها فادي الهاشم، وتعبر دائما عن فخرها بهن.

وتكشف عن صورهن بلقطات ومناسبات مميزة بدون أن تخفيهن عن الأضواء كما تفعل العديد من النجمات، فهي تحبذ مشاركة جمهورها جانبا من تفاصيل حياتها العائلية، وهذا ما يجعلها أكثر شعبية بين الجمهور.

مشاركة رمضانية لنانسي عجرم

وسجلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حضورها في موسم رمضان المنقضي بغناء تتر مسلسل “يوتيرن”.

وتعد مشاركتها في تقديم أغنية المقدمة في مسلسل “يوتيرن” هي الثالثة لها على التوالي، إذ قدمت عام 2020 أغنية مسلسل “سكر زيادة”، وفي عام 2021 قدمت أغنية المسلسل اللبناني “راحو”.