عادل امام في اتصال مفاجئ لابنة فنان مشهور

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

بات الفنان المصري عادل إمام حديث الأوساط الفنية خلال الساعات الماضية بعد شائعات كثيرة طالت حالته الصحية عقب أنباء عن تدهورها.

وأتت هذه الشائعات بعد ابتعاد “الزعيم” كما يلقبونه، عن وسائل الإعلام والتمثيل والظهور، وتمضية أوقاته مع عائلته فقط.

إلا أن المفاجأة السارة جاءت هذه المرة من هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، الذي قضى سنوات طويلة بصحبة الزعيم وشاركا معا في العديد من الأعمال.

وكشفت هند أنها تلقت اتصالاً مفاجئاً من الفنان عادل إمام يطمئن فيه على صحتها وأحوالها، واصفة المكالمة بأنها من “ريحة الحبايب”.

كما أكدت أن الاتصال جاء دون أي ترتيب ودون مقدمات، وهو ما جعلها تشعر أن والدها سعيد صالح هو من يتصل، كذلك أشارت إلى سعادة غامرة شعرت بها بعد الاتصال، خصوصاً أنها اطمأنت على حالة الفنان الصحية بعد الإشاعات الأخيرة.

يشار إلى أن اتصال “الزعيم” جاء لينفي كل الأقاويل التي طالت حالته الصحية في الشهور الماضية، ودليل على أنه بصحة جيدة وأمان.