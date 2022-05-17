“هنا سأسكت كثيرًا”.. أحمد الفيشاوي يتغزّل في شيرين رضا على طريقة “الكبير أوي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على طريقة الفنان أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي 6″، الذي عُرِض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، تغزّل الفنان أحمد الفيشاوي، في النجمة شيرين رضا.

ونشر صورتين لهما من فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت العام الماضي، وعلّق عليها قائلاً: “هنا سأسكت كثيراً”، وهي جملة اقتبسها من مكي، الذي استخدمها في مسلسل “الكبير أوي 6″، متغزلاً في الفنانة نفسها.

يُشار إلى أن مسلسل “الكبير أوي 6” من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، أسماء جلال، وسليمان عيد، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

ويخوض الفيشاوي تجربة سينمائية جديدة بفيلم “الدعوة عامة”، والمقرر عرضه في صيف 2022، والذي يشارك في بطولته مع محمد عبدالرحمن وأسماء أبو اليزيد.