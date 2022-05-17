بكفالة مالية.. إخلاء سبيل يعقوب بوشهري في قضية تهريب الخمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد القرار الذي أصدرته النيابة العامة في الكويت الخميس الماضي، باستمرار حجز مشهور الـ”سناب شات” يعقوب بوشهري على ذمة التحقيق في قضية اليخت الشهيرة، قرّرت هذه النيابة أمس الاثنين إخلاء سبيله بعد إنتهاء التحقيق معه، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفيليبيني (ربّان اليخت) الموقوف في القضية، بأن لا صلة ليعقوب بالخمور المضبوطة.

وأكد المحامي حسين العبدالله حضوره كل التحقيقات مع موكله بوشهري، قائلاً: “لم نعهد من النيابة سوى الإنصاف والعدالة، وقد اعترف المتهم الفيليبيني ثلالث مرات أمام المحققين بأن لا لصلة ليعقوب بذلك”. وأضاف: “اليوم بحضور ممثل السفارة الفيليبينية أمام النيابة مع المتهم الفيليبيني وبحضور المترجم، أكد المتهم عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الإتجار بها وبأنها تعود إليه”.

وكانت النيابة العامة قد أمرت الأسبوع الماضي بحبس يعقوب بوشهري والمتهم الفيليبيني ومواطن آخر تم ضبطه على اليخت، لاستمرار التحقيق معهم في القضية.