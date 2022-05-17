آمبر هيرد تتحدث عن العنف وتفاصيل ما حدث معهما في شهر العسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد لأحداث المحاكمة بين النجم جوني ديب وطليقته آمبر هيرد، أكدت الأخيرة أمام هيئة محلفين الإثنين، بأن زوجها السابق ضربها في الحائط ولف قميصا حول رقبتها خلال شهر العسل عام 2015، عندما كانا على متن قطار الشرق السريع.

وجاء حديث امبر بعدما استأنفت المحكمة في ولاية فرجينيا المحاكمة، ينظر أعضاء هيئة المحلفين في دعوتي التشهير، التي رفعها الزوجان السابقان ضد أحدهما الآخر.

وردا على سؤال من محاميها، قالت هيرد إنه دار جدال مع النجم العالمي حول ما إذا كان بإمكانه شرب الخمر أثناء الرحلة، مركدة أن علاقتهما كان يسودها الحب عندما يكون جوني في وعيه، لكنه غالبا ما كان يتصرف بعنف عندما يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات.

وقالت هيرد إنه صفعها على وجهها ورطمها في الحائط مرارا في عربة النوم في القطار. وأبلغت هيئة المحلفين بأنه نزع قميصه ولفّه حول رقبتها.

وتابعت: “هكذا استيقظت في صباح اليوم التالي. استيقظت والقميص كان لا يزال حول رقبتي وكان يوجد تورم كبير في مؤخرة رأسي”.

في المقابل، أكد جوني في وقت سابق في شهادته أنه لم يضرب طليقاه أبداً بل هي من كانت تلجأ للعنف في علاقتهما.

يذكر ان التجم العالمي يقاضي طليقته في دعوى تشهير تطالب بتعويض بقيمة 50 مليون دولار، قائلا إنها شوهت سمعته عندما زعمت أنها كانت ضحية للعنف الأسري.