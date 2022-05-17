فى يوم ميلاده.. عادل إمام زعيم إمبراطورية الكوميديا (إنفوجراف)

انطلاقته كنجم مسرحى بدأت فى "مدرسة المشاغبين" والتى استمر عرضها 4 سنوات منذ 1971 وحتى 1975، و"شاهد مشافش حاجة" والتى استمر عرضها سبع سنوات بداية من 1976، و"الواد سيد الشغال" استمر عرضها 8 سنوات منذ 1985 وحتى 1993، ثم "مسرحية بودى جارد" التى استمر عرضها 11 عاما منذ 1999 وحتى 2010.

أسندت للزعيم أدوار البطولة منذ عام 1972 وأصبح نجم التليفزيون الأول بعدما قدم مسلسلات "أحلام الفتى الطائر" 1978 و"دموع فى عيون وقحة" عام 1980 ثم انقطع عن الدراما 32 عاما وعاد فى 2012.

فى السينما بدأت نجوميته فى "لصوص لكن ظرفاء" عام 1968، حيث تربع على عرش الفن فأصبح أحد الممثلين الأكثر شراء تذاكر لأعماله السينمائية فى ثمانينات القرن العشرين.