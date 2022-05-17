شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد تعترف بفشلها فى تقديم تبرع بـ 3.5 دولار للأعمال الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترفت آمبر هيرد أخيرًا بالفشل في دفع تبرعها الذي تعهدت به بمبلغ 3.5 مليون دولار للأعمال الخيرية بعد أن زعمت أنها قدمت المساهمة، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قالت آمبر هيرد خلال شهادتها على المنصة أمس الاثنين، أن رفع دعوى قضائية ضدها من ديب هو الذى منعها من الوفاء بتعهدها بالتبرع بكامل تسويه طلاقها البالغة 7 ملايين دولار.

ومع ذلك، ادعت هيرد عدة مرات - بما في ذلك تحت القسم في قضية تشهير ديب لعام 2020 في المملكة المتحدة - أنها تبرعت بالتسوية بأكملها للجمعيات الخيرية.

ظهرت هيرد في البرنامج الحواري الهولندي RTL Late Night في عام 2018 حيث قالت:"تم التبرع بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار - قسمته بين ACLU ومستشفى الأطفال في لوس أنجلوس".



أمبر هيرد

بينما قالت هيرد في المحكمة أمس الاثنين إنها لم تقدم التبرع الكامل بعد "لأن جوني رفع دعوى قضائية بمبلغ 50 مليون دولار في مارس من عام 2019".

قال هيرد "أعتزم الوفاء بكل تعهداتي، أود أن يتوقف عن مقاضاتي حتى أتمكن من ذلك".

أدلى تيرينس دوجيرتي ، رئيس العمليات في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي والمستشار العام ، بشهادته في وقت سابق في القضية وقال إنه حتى الآن تم التبرع بـ 1.3 مليون دولار فقط من قبل هيرد أو نيابة عنها.