شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت عايدة فهمى عن 10فنانين ؟ منهم فؤاد المهندس ومى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال حوار للفنانة القديرة عايدة فهمي لتليفزيون الخليج 365 سٌئلت عن 10 فنانين تعاملت معهم عبر مشوارها السينمائي والتليفزيوني والمسرحي وطلبنا منها أن تقول جمل قصيرة عنهم فقالت : أحمد أمين: مفاجأة إنسانية وفنية وطاقة حلوة جدا في اللوكيشن ويظهر كل شيء على وجهه .

طارق لطفي : فنان كبير ويقدم نفسه ويطور نفسه كل عام ، وفي القاهرة كابول كان عبقري وهذا العام أكد عبقريته

: فنان كبير ويقدم نفسه ويطور نفسه كل عام ، وفي القاهرة كابول كان عبقري وهذا العام أكد عبقريته رياض الخولي: اجلس مبهورة أمام أدائه ، فهو مبدع من الجيل القديم

أحمد زكي : هو الكبير بتاع الشغلانة ، وكنت أخاف منه هو وعاطف الطيب ، لكنه كان يطبطب ويشاور وينصح بطريقة ذكية جدا، فهو عبقري يغوص في الشخصية التي يقدمها

: هو الكبير بتاع الشغلانة ، وكنت أخاف منه هو وعاطف الطيب ، لكنه كان يطبطب ويشاور وينصح بطريقة ذكية جدا، فهو عبقري يغوص في الشخصية التي يقدمها نور الشريف : ابن المسرح وفنان مازلنا نتعلم منه

: ابن المسرح وفنان مازلنا نتعلم منه عاطف الطيب : كان يحب الممثل ويعطيه ملحوظة بهدوء ويوجه بطريقة ذكية ومثله المخرج حسين المنباوي

: كان يحب الممثل ويعطيه ملحوظة بهدوء ويوجه بطريقة ذكية ومثله المخرج حسين المنباوي عبد الرحيم كمال : ادين له بالولاء والفضل والاحترام فقد وضعني في مكانه عالية جدا ، فالجمهور رحب بي تحت اسم عبد الرحيم كمال

: ادين له بالولاء والفضل والاحترام فقد وضعني في مكانه عالية جدا ، فالجمهور رحب بي تحت اسم عبد الرحيم كمال وفاء عامر : من أهم أصدقائي وهي سيدة جدعة وصاحبة صاحبتها وممثلة كبيرة

: من أهم أصدقائي وهي سيدة جدعة وصاحبة صاحبتها وممثلة كبيرة مي عز الدين : لم اكن اعرفها من قبل لكنها في اللوكيشن طفلة جميلة تتابع كل شيء وفي منتهي الرقي

: لم اكن اعرفها من قبل لكنها في اللوكيشن طفلة جميلة تتابع كل شيء وفي منتهي الرقي فؤاد المهندس: الأستاذ الكبير المعلم العلامة رجل المسرح يعشق المسرح وتعلمت علي يديه وفي مسرحه حب المسرح وحب العمل .