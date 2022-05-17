فن ومشاهير

ماذا قالت عايدة فهمى عن 10فنانين ؟ منهم فؤاد المهندس ومى عز الدين

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القاهرة - سامية سيد - خلال حوار للفنانة القديرة عايدة فهمي لتليفزيون الخليج 365 سٌئلت عن  10 فنانين تعاملت معهم عبر مشوارها السينمائي والتليفزيوني والمسرحي وطلبنا منها أن تقول جمل قصيرة عنهم فقالت :

  • أحمد أمين: مفاجأة إنسانية وفنية وطاقة حلوة جدا في اللوكيشن ويظهر كل شيء على وجهه .
  • طارق لطفي: فنان كبير ويقدم نفسه ويطور نفسه كل عام ، وفي القاهرة كابول كان عبقري وهذا العام أكد عبقريته
  • رياض الخولي: اجلس مبهورة أمام أدائه ، فهو مبدع من الجيل القديم
  • أحمد زكي: هو الكبير بتاع الشغلانة ، وكنت أخاف منه هو وعاطف الطيب ، لكنه كان يطبطب ويشاور وينصح بطريقة ذكية  جدا، فهو عبقري يغوص في الشخصية التي يقدمها
  • نور الشريف: ابن المسرح وفنان مازلنا نتعلم منه 
  • عاطف الطيب: كان يحب الممثل ويعطيه ملحوظة بهدوء ويوجه بطريقة ذكية ومثله المخرج حسين المنباوي
  • عبد الرحيم كمال: ادين له بالولاء والفضل والاحترام فقد وضعني في مكانه عالية جدا ، فالجمهور رحب بي تحت اسم عبد الرحيم كمال
  • وفاء عامر: من أهم أصدقائي وهي سيدة جدعة وصاحبة صاحبتها وممثلة كبيرة
  • مي عز الدين: لم اكن اعرفها من قبل لكنها في اللوكيشن طفلة جميلة تتابع كل شيء وفي منتهي الرقي
  • فؤاد المهندس: الأستاذ الكبير المعلم العلامة رجل المسرح يعشق المسرح وتعلمت علي يديه وفي مسرحه حب المسرح وحب العمل .

 

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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