شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد:الأشعة تحتم التدخل الجراحى والأمل فى العلاجات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان توفيق عبد الحميد تفاصيل أزمته الصحية، حيث كتب من خلال حساب الفيس بوك الخاص به" صباح الخير الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحى بس فى أمل أن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة اتابع العلاج، وربنا كريم دعواتكم والله ربنا بيتسر الحال وبيكرمنى بناس كتير ولاد حلال بحبكم".

وكان قد أكد الفنان الكبير توفيق عبدالحميد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن قرار رجوعه التمثيل مرهون بحالته الصحية، حيث يعانى حاليا مع انزلاق غضروفى والتهاب أعصاب، مشيرا أنه ليس أفضل شىء فيما يخص صحته، ويشكر ربنا على كل حال، وأضاف أنه سعيد بردود الافعال التى تلقاها على مسلسل "يوتيرن" الذى عرض مؤخرا فى موسم رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

وفجّر مؤخرا الفنان توفيق عبدالحميد مفاجأة كبيرة حول قرار اعتزاله الفن الذي اتخذه قبل أيام، من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتزامن مع الحلقة الأخيرة من مسلسل «يوتيرن» الذي يقدمه بمشاركة ريهام حجاج.

وكتب «عبدالحميد»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قرار الاعتزال قابل للتراجع، بس ده مرهون أولًا بتحسن حالتى الصحية».

وشارك الفنان توفيق عبد الحميد مؤخرا فى مسلسل "يوتيرن" وتدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" عرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.