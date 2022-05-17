شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ عادل إمام فى عيد ميلاده: قيمتك كبيرة فى قلوبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة الكبيرة يسرا، على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم الثلاثاء 17 مايو، وقالت في تصريحات لـ ”الخليج 365”: مشوارى مع عادل إمام من أجمل مشاوير حياتى وكل كلامى عنه لا يكفيه ولا يوفيه حقه وأنا بشكره على كل خطوة وكل سلمة طلعتها وكان سبب في نجاحى".

ووجهت يسرا التهنئة للزعيم عادل إمام بعيد ميلاده قائلة: "قيمتك كبيرة أوى في قلوبنا وتاريخنا وفننا، انا نجحت بسبب وجودك فأشكرك انك علمتنى كتير وانك اديتنى من خبرتك كتير وربنا يخليك لينا ويسعدك زى ما بتسعدنا دايما".

وتحدثت يسرا في أكثر من لقاء تليفزيونى عن عملها مع عادل امام، حيث قالت في أحد اللقاءات: "أجمل ما في عادل إن كواليسه، الواحد بيبقى مبسوط وبيهزر، وعارف اسم كل واحد، جميل ودمه خفيف، ومش بيحب يعيد كتير، ولو حس إن عمل المشهد حلو مش هيعيده، ولو حس أنه مش مظبوط فيه هيعيده، ولما عادل بيعمل دور لشخصية فقيرة كان بيلبس نضيف، لأن الفقر ملهوش علاقة، وكان كل الناس بتقلده في الزاوية دي، وبحب كل الأفلام معاه، اشتغلت معاه 17 فيلم، كنت ست محظوظة"

ونسرد الأفلام التى جمعت عادل إمام ويسرا وهى "شباب يرقص فوق النار"، "أذكياء لكن أغبياء"، "ليلة شتاء دافئة"، "الإنسان يعيش مرة واحدة"، "جزيرة الشيطان"، "على باب الوزير"، "الإنس والجن"، "كراكون في الشارع"، "رسالة إلى الوالى"، "المولد"، "الإرهاب والكباب"، "المنسى"، "الأفوكاتو"، "طيور الظلام"، "عمارة يعقوبيان"، "بوبوس".