شكرا لقرائتكم خبر عن وردة صوت حمل رحيقًا خاصًا وما زال يحتفظ ببريقه وسحره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم ازدحام حديقة الغناء بالزهور والورود اليافعة اليانعة، لكن هناك وردة حملت رحيقًا خاصًا وموهبة طاغية هي المطربة الجزائرية وردة فتوكي التي يتزامن اليوم 17 مايو مع ذكرى رحيلها عام 2012 تاركة لنا صوتها محتفظًا ببريقه الساحر وعبيره الذي لا يفني.

ولن نجد أرق من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي لنودع وردة مرة أخرى ونحيي ذكراها: كل غنوة عالفرح كانت عالجرح كانت عالصبر كانت عالحب كانت.. كتبتها وقلتها كانت عشانك.. كل دمعة عالخد سالت عالرمش نامت.. فعيون ما نامت من الدنيا قالت..وجرح الهوي ملوش دوي الا ف حنانك..قد كل كلام في الحب اتقال في الصبر اتقال بحبك..ليلي وانا سهران سنين ما بنام وبقول موال بحبك..قد اللي فات من عمري بحبك..

تميزت وردة بصوت جسور قوي لا يختبئ وراء كلمات الاستكانة والخضوع في الحب، ففي كل حالاتها جريئة ومقتحمة تعلن عن هزائمها بكبرياء وكرامة، وتكشف عن انتصاراتها دون تباه وغرور، وتفرض شخصيتها دون خجل أو خوف.

رحلت وردة في منزلها في القاهرة في 17 مايو 2012 إثر أزمة قلبية ودفنت في الجزائر ووصلت في طائرة عسكرية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وكان في استقبالها العديد من الشخصيات السياسية والفنية ليتم دفنها في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة ، وكانت قبل وفاتها قالت "أريد العودة إلى الجزائر فوراً".