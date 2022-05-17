شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح الموسم الرابع.. شوف أبرز لقطات المواسم السابقة من Stranger Things والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نيتفلكس عن فيديو ترويجى جديد قبل طرح الجزء الأول من الموسم الرابع من مسلسل Stranger Things، الذى ستصل حلقاته فى 27 مايو الجارى، وتكون الفيديو الجديد من مجموعة من اللقطات المختلفة من المواسم الساقة للعمل، لـ يتمكن منتظرى الموسم الجديد من مراجعة اهم المشاهد من المواسم الثلاث الماضية.

ومن المقرر أن يطرح الموسم الرابع والأخير من مسلسل Stranger Things على جزأين الأول يوم 27 مايو، والجزء الثانى يوم 1 يوليو المقبل عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وكشفت عدة تقارير أجنبية سابقة، عن انضمام النجمة العالمية نينا دوبريف، لطاقم عمل مسلسل Stranger Things في موسمه الرابع، بعد تألقها في دور البطولة في فيلم Love Hard الذي يعد أحد أفضل أفلام الكريسماس عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، حيث ستلعب دورا رئيسيا في الأجزاء القادمة من السلسلة الشهيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجمة صاحبة الـ 32 عاماً، انضمت إلى طاقم العمل للموسم الرابع لمسلسل Stranger Things، لتؤكد النجمة صحة الأقاويل، بنشر صورة عبر حسابها بموقع انستجرام، وهي تقف أمام مجموعة الطلاب في مدرسة هاوينكينز في جورجيا، لتلعن عن انضمامها إلى الموسم الرابع من السلسلة.

شاركت الصفحة الرسمية لمسلسل الخيال العلمي والإثارة Stranger Things، متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا، بلقطات جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد المقرر طرحه قريبًا عبر المنصة الامريكية نتفليكس.