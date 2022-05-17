شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن The Bad Guys يحقق 165 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن The Bad Guys إيرادات وصلت إلى 165 مليونًا و558 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 22 أبريل الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وأنقسمت الإيرادات بين 66 مليونًا و284 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و99 مليونًا و274 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

فيلم The Bad Guys يدور بعد حياة من السرقات الأسطورية، تم القبض على المجرمين سيئي السمعة السيد وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها والسيد شارك والسيدة تارانتولا، ولكن لتجنب عقوبة السجن، يجب على الخارجين عن القانون أداء خدعهم الأكثر صعوبة، من ثم يصبحون مواطنين نموذجيين، وذلك تحت وصاية معلمهم، البروفيسور مارمالاد، ومن هنا تنطلق العصابة المشبوهة لخداع العالم بأنهم اصبحوا جيدين.

ويقوم ببطولة فيلم The Bad Guys كل من سام روكويل، أوكوافينا، أنتوني راموس، مارك مارون، كريج روبنسون، زازي بيتز، اليكس بورستين، ريتشارد أيواد، ليلي سينج.

على أن يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid