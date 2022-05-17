نبيلة عبيد تشيد بأغنية "لوحة باهتة" لأنغام.. وتهديها لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أشادت الفنانة القديرة نبيلة عبيد، بأغنية "لوحة باهتة" للمطربة أنغام، وأهدتها لكل اثنين قررا ترك بعضهما بعد علاقة حب جمعتهما.

ونشرت نبيلة، فيديو يجمعها مع الفنان الراحل محمود ياسين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأغنية دي أنا بهديها لكل اتنين حبوا بعض، وفي لحظة قرروا يسيبوا بعض، علشان اختلفوا ومالقوش التفاهم".

واضافت "أغنية المطربة الجميلة أنغام (لوحة باهتة) بتحكي حكايتهم وأحلى ما في كلماتها اللي كلها جميلة ومعبرة الجملة دي.. عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان بس من اللي بينا ما نتحرمش.. مساكم بعطر الحب".

يذكر أن، أنغام طرحت مؤخرا أغنية "لوحة باهتة" عبر قناتها على "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

وأجرت الفنانة أنغام، مؤخرا عمليتين جراحيتين. وأكد مصدر مقرب من أنغام لـ"الخليج 365"، أن الحالة الصحية بدأت تتحسن، بعد إجرائها السبت 14 مايو جراحة في الكتف وأخرى في رسغ اليد.

وأضاف المصدر: "الحمد لله أنغام في حالة صحية أفضل بكثير، بعد خضوعها لعملية في الكتف، نتيجة إصابة قديمة، تسببت لها على مدار الأعوام الماضية في آلام حادة، كما أجرت عملية أخرى في رسغ اليد".

وأشار المصدر إلى أن حالتها الصحية ستحتاج إلى 6 أسابيع تضع خلالها يدها في حامل طبي، إلى جانب إجراء الجلسات العلاج الطبيعي.