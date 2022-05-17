أجمل من كل الفنانات.. زوجة محمد لطفي تخطف أنظار المتابعين بظهور نادر لها بجوار الكعبة! – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:50 صباحاً - شارك الفنان محمد لطفي، جمهوره، صورة من المسجد الحرام، أثناء تأديته مناسك العمرة بصحبة زوجته وأولاده، موضحًا أنها أول رحلة عمرة لزوجته ياسمين وأولاده عمر وإبراهيم محمد لطفي لأداء مناسك العمرة.

ونشر محمد لطفي الصورة عبر «إنستجرام»، قائلا: «أول عمره لعمر وابراهيم وياسمين مامتهم الحمد لله على كرمه لينا ونعمته علينا».

وتفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل مع هذا الظهور النادر لزوجة الفنان مشيدين بجمالها وإحتشامها وعلّق أحدهم قائلًا: “الحجاب لا ينقص من جمال المرأة شيئًا، فبرأيي أن هذه الفتاة هي أجمل من كل الفنانات”

محمد لطفى بثلاثة أعمال في رمضان 2022

وشارك الفنان محمد لطفي في موسم رمضان 2022، بثلاثة أعمال وهي: “مسلسل انحراف” بطولة الفنانة روجينا، و”مسلسل دايما عامر” بطولة الفنان مصطفى شعبان، و”مسلسل توبة” بطولة الفنان عمرو سعد.

مسلسل “انحراف” مأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: روجينا، سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

كما نشر لطفي، البوستر الخاص لشخصيته بمسلسل “توبة”، عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: “المعلم طرزان.. مسلسل توبة مع صديقي النجم الجدع عمرو سعد رمضان 2022 على MBC”.

مسلسل “توبة” تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، محمد دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

كما شارك لطفى في مسلسل “دايمًا عامر” الذي يناقش مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد مصطفى شعبان، خلاله شخصية “عامر”، وهو مشرف اجتماعي.

محمد لطفي ينشر صورة من كواليس “عمهم”

هذا ونشر الفنان محمد لطفي صورة من كواليس “فيلم عمهم“، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”.

حيث ظهر جميع الفنانين المشاركين بالعمل بشخصيتهم المشاركين بها بالفيلم، والذي من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل بجميع دور العرض السينمائي.

فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، محمد سلام وهدى المفتى وآيتن عامر.

كما يلعب محمد لطفي دور الشر في “فيلم العنكبوت” الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبدالوهاب، محمد ممدوح، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال. وتدور أحداث العمل حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.

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