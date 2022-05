شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الإثارة والأكشن الجديد Ambulance يحقق 51 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Ambulance إيرادات وصلت إلى 51 مليونًا و58 ألف دولار فى شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 8 أبريل الماضى، والعمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم Ambulance بين 22 مليونًا و58 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و29 مليونًا دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم Ambulance من بطولة كل من جيك جيلينهال، يحيى عبد المتين الثاني، إيزا جونزاليس، جاريت ديلاهانت، ديفان لونج، كير أودونيل، خوسيه بابلو كانتيلو، موسى انجرام، كولين وودل كولين وودل، وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من اللصوص يسرقون سيارة إسعاف بعد أن تنحرف وتنقلب.

كما يصل الجزء العاشر من سلسلة أفلام Fast & Furious في 19 مايو من عام 2023، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع"nme"، على أن يكون إنتاج العمل من قبل شركة Universal.

على أن يصدر الفيلم في نفس الشهر مع فيلم Guardians Of The Galaxy Vol.3 و فيلم اللايف أكشن الجديد The Little Mermaid

وكان قد أعلن النجم العالمي فين ديزل، عن انطلاق تحضيرات الجزء العاشر والأخير من Fast & Furious، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، عن بدء التحضيرات خلال الأشهر المقبلة لبدء تصوير الجزء العاشر والأخير من السلسلة، بدون التلميح عن انضمام النجم العالمي ذا روك للجزء الجديد بعد انتشار شائعات وجود خلافات بينهما.