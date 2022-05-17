هند القحطاني تكشف عن خضوعها لعملية تجميل جديدة: “مستحية منكم لكن ضروري أوريكم”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 05:43 صباحاً - كشفت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني، المقيمة في أمريكا، ، عن خضوعها لعملية تجميل جديدة.

ونشرت هند القحطاني صورة لرأسها موضحة مكان إجراء العملية في رأسها: قائلة “الصورة من الكاميرا العادية عشان يتضح لكم مكان زراعة الشعر في مقدمة الرأس والحواجب”.

وعلقت هند أيضاً على الصورة قائلة : “والله أني مستحية منكم لكن ضروري أوريكم”.

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واوضحت هند القحطاني عبر مقطع فيديو تفاصيل العملية قائلة “رزعت شعري وحواجبي مو كل شيء لا طبعا زرعت نصف سم مقدمة الجبهة”

وتابعت “قلت للحكيم شعري كويس بس ابغى اصغر الجبهة شوي قام قال لي جبهتك تجنن مع مقاييس وجهك مثالية”.

وارجعت هند القحطاني سبب خضوعها لهذه العملية لكثرة التعليقات السلبية التي تردها من متابعيها مثل “أم جبهة وجبهتها كبيرة”.