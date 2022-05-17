ندى أكرم تبدأ تصوير مشاهدها في المسلسل اللبناني روح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأت الفنانة الشابة ندى أكرم تصوير أولى مشاهدها في المسلسل اللبناني "روح" في لبنان، وذلك بعد مشاركتها في عدة أعمال فنية.

المسلسل من المقرر عرضه عقب الانتهاء من كافة مراحله على إحدى المنصات الرقمية قريبا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي رعب ومن بطولة كارين رزق الله ومحمد عطية وختام اللحام، تأليف وإخراج سامي كوجان.

جدير بالذكر أن ندى أكرم شاركت مؤخرًا في مسلسل "منورة بأهلها" إخراج يسري نصر الله، تأليف محمد أمين راضي، بطولة ليلى علوي، باسم سمرة، غادة عادل، أحمد السعدني، محمد حاتم، كما شاركت في فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض وصابرين ومحمود البزاوي.