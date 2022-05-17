مايا دياب توجه رسالة لـ نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة مايا دياب، رسالة تهنئة لصديقتها الفنانة نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق الاثنين 16 مايو.

وكتبت مايا، عبر حسابها على تويتر: "نانسي النجمة الناجحة دايما، بتمنى تضلي بصحة منيحة ونجاح مثل ما عودتينا، وأحلى أم كمان، عقبال المية".

نانسي عجرم من مواليد بيروت 16 مايو 1983، قدمت خلال مسيرتها الفنية 12 ألبوما غنائيا بالإضافة لعدد من الأغاني المنفردة.

ومن أبرز أغانيها: (يا سلام، آه ونص، بتفكر في إيه، يا بنات، أنا مصري، لون عيونك، معجبة مغرمة، شيخ الشباب، أعمل عاقلة، ياللي بحبك، مش فارقة كتير) وغيرها.