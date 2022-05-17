بعد حديثه عن إبنه للمرة الأولى.. تعرّفوا على “زوجة أحمد مكي” سيدة الأعمال الناجحة التي يُخفيها عن الإعلام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:50 صباحاً - حرص الفنان المصري أحمد مكي، منذ سنوات نجوميته الأولى، على التحفظ على حياته الشخصية، وفصلها عن شهرته، للدرجة التي لم يعرف البعض منها أنه متزوج من سيدة أعمال، ولديه ولد اسمه “أدهم”.

أحمد مكي يكشف عن إبنه

ذكر “مكي” أن لديه ولدًا سابقًا، أثناء استضافته في “نجوم إف إم”، قائلًا إن الهدف من الأغنية هو تعليم نجله “أدهم”، بعضًا من القيم والرسائل التي تعلمها في طفولته، ما أثار تساؤلات عدة من قِبل جمهوره “هو مكي متجوز؟”، و”من هي زوجته؟”.

“أحمد مكي مع مضيفته مذيعة الراديو “جيهان عبدالله

من هي زوجة أحمد مكي؟

أحمد مكي متزوج منذ سنوات طويلة وكان حينها في بداية انطلاقه وشهرته، ورفض تمامًا الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام، واكتفى بحفل عائلي بعيد عن وسائل الإعلام تمامًا، حيث يفضل أن تكون حياته الشخصية بمعزل تماما عن مهنته كممثل ومطرب ومخرج ومؤلف أيضا.

زوجة أحمد مكي هي سيدة أعمال ناجحة جدًا ومحبوبة من قبل المتعاملين معها، ولديها سلسلة مراكز تجميل شهيرة بمصر، وأغلب روادها من نجمات الفن مثل أنغام وسمية الخشاب وصفاء أبو السعود وغيرهن، حيث يترددن على أغلب فروع تلك المراكز، وبدورها تتواجد زوجة مكي وهي معروفة بلقبه أيضًا “مكي” وليس لقب أسرتها، باستمرار في فروع تلك المراكز وتتواصل مع روادها.

واللافت أن أدهم أحمد مكي يذهب مع والدته دوما أيضًا إلى مقر عملها، ولا يتردد في أن يظهر شقاوته وخفة ظله في مزاحه مع العاملين بالمكان وروداه.

أحمد مكى يشكر فريق عمل أغنية مسلسل “الكبير أوي” على طريقة سبيس تون

من ناحية أخرى، حرص النجم أحمد مكى، على توجيه الشكر، لكل فريق العمل الذى شارك في تحويل شخصيات مسلسل “الكبير أوي 6” إلى الرسوم المتحركة، وتم تداول الفيديو بكثره على «فيسبوك» بعنوان “لو الكبير كان مسلسل على قناة الأطفال سبيس تون كان هيبقى عامل إزاى” وإعاد أحمد مكى، نشر الفيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، وكتب قائلاً: “ألف شكر على المجهود الجبار ده حلو حلاوة ربنا يسعدكم وتسلم إيديكم”.

وعرض “الكبير أوي 6” طوال شهر رمضان 2022 المنقضي على قناة on والمسلسل من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.

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