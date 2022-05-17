شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى: هذا المشهد أصعب مشاهدى بـ"جزيرة غمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة عايدة فهمي خلال حوار لها مع ”الخليج 365” عن أصعب مشاهدها في مسلسل "جزيرة غمام"، الذي يعاد عرضه حاليًا على قناة أون قائلة: أصعب مشهد لي بالمسلسل كان مع "عرفات" أحمد أمين عندما جاءنى، وطلب مني أن أحدثه عن "سندس"، فهذا المشهد كان المستر سين، فقد بكيت وضحكت وتأثرت جدًا في هذا المشهد وأحمد أمين ممثل شاطر كنت استمد من إحساسه وأمثل .

وأضافت: ولكن من المشاهد المهمة أيضًا لي في هذا المسلسل مشهد وفاتي، وبالمناسبة أنا شكرت المخرج حسين المنباوي علي هذا المشهد فقد قدمه بشكل ملحمي رائع، فأنا أثناء التصوير لم أره هكذا لكنه أخرجه بشكل مذهل جعلني أنهار بالبكاء عند مشاهدته في التليفزيون.

مسلسل "جزيرة غمام" يذاع حاليا علي قناة أون وهو من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.