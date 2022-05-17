شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يقضى الزعيم عادل إمام يوم عيد ميلاده.. شقيقه عصام إمام يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكتسب النجم الكبير عادل إمام الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ82، لقب الزعيم من فراغ، بل لأنه يمتلك موهبة فنية متميزة وتاريخ فنى طويل ميزه عن غيره خاصة فى عالم تقديم الكوميديا الذى جعلها متصدرًا الساحة عبر عقود طويلة قد تصل لـ 40 عقود وأكثر، ليصبح نجمًا كبيرًا استثنائيًا على عرش الضحكة التي تخرج من أعماق القلب.

ولم يكن عادل إمام زعيمًا بموهبته فقط، بل كان زعيماً في إدارة هذه الموهبة بنجاح، واحتل قمة مجد السينما والدراما لأكثر من نصف قرن وأصبح الأعلى أجرًا على مدى حوالى 40 عامًا.

وفى يوم عيد ميلاده المقرر أن يحتفل به الزعيم عادل إمام اليوم الثلاثاء 17 مايو، تحدثنا عن تفاصيل حالته الصحية مع شقيقه المنتج عصام إمام الذى أكد أن الزعيم عادل إمام يتمتع حاليا بصحة جيدة وزى الفل.

وعن كيفية قضاء يوم عيد ميلاد الزعيم قال شقيقه نتجمع سويًا أنا وأولاده وأحفاده بمنزله في هذا اليوم العظيم والعزيز على قلبى وقلب كل المصريين بتقطيع تورتة في جو أسرى ملىء بالفرح والسعادة.

وأضاف فيما يخص فيلم "الواد وأبوه" الذى يقوم بإنتاجه عصام إمام من المقرر التحضير له عقب انتهاء النجم محمد عادل إمام من انتهاء فيلمه الجديد "عمهم" الذى يصوره حاليا وبعدها مباشرة نبدأ في تنفيذه والذى يحمل عددًا من المفاجآت الكبيرة بمشاركة الزعيم عادل إمام مع نجله والذى ينتظره الجميع من فترة كبيرة.

أدام الله عادل إمام نعمة لا يعرف قيمتها ويقدرها إلا من غابت عنه، فهناك الكثير من السينمات فى بعض الدول تفتقد لأب روحي وتفتقد للتأريخ من خلال موهبة عظيمة كموهبة عادل إمام، تفتقد لقيمة كبيرة نفتخر بها ونقدرها كقيمة عادل إمام الذي يعي قدر جمهوره ويعي قدر النعمة التي حباه بها الله عز وجل وهو حب الناس..كل سنة يازعيم وأنت واحد مننا.

وكانت آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، ويشارك فى بطولته داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، هدى المفتى، طارق الابيارى، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة، هادى الجيار، عمرو وهبة، الهام عبد البديع، نهير أمين، أحمد فريد، محسن منصور، محمد التاجى، صفاء جلال، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

تدور أحداث المسلسل حول نور محمد أحمد (عادل إمام) الشهير بـ"فلانتينو" وزوجته "عفاف عصمت" (دلال عبد العزيز) ويمتلكان سلسلة مدارس انترنشونال يُطلق عليها اسم "مدارس فلانتينو"، ونتيجة لقوتها وسيطرتها علي مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.