شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذ الزعيم عادل إمام ماجد الكدوانى وأمير كرارة من الإحباط فى بدايتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن النجم الكبير عادل إمام الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم الثلاثاء 17 مايو، من إثبات نفسه كواحد من أهم النجوم الذين جاءوا في تاريخ الفن بعالمنا العربى، حيث استطاع أن يتجاوز حاجز الزمن دائمًا، ففي كل جيل استطاع الحفاظ على مكانته سواء في السينما أو الدراما بجانب المسرح، فهو رقم 1 محتلاً القاعدة الجماهيرية الأوسع التي منحته نجاحًا كبيرًا، متخطيًا أجيالاً عديدة سبقته وجاءت بعده.

وخلال تلك السنوات التي تجاوزت نصف قرن من الإبداع كان عادل إمام بمثابة المفتاح الذى غير حياة الكثيرين من أبناء المهنة، بعدما نصحهم بعدة نصائح كشف عنها هؤلاء ونرصد بعضها في التقرير التالي مثلما حصل مع الفنان أمير كرارة وماجد الكدوانى.



الزعيم عادل امام

نصيحة غيرت حياة ماجد الكداونى

كشف الفنان ماجد الكدواني عن نصيحة الزعيم عادل إمام له بعد فيلم "جاى في السريع" في مكالمة هاتفية كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له، خاصة أن لم تكن تربطهما علاقة مسبقة ببعضهم، وقال ماجد الكدواني خلال لقائه في برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، المذاع على قناة ON، عادل إمام قال لى، بص يا ماجد مثل وبس وسيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم، أنا عرضت قبل كدا فى صالة فاضية.

ماجد الكدوانى قال عن ذلك إن نصيحة الزعيم غيرت حياته، خاصة أنها كانت في وقت صعب.

الزعيم عادل إمام وأمير كرارة

أمير كرارة وأثناء استضافته في أحد البرامج، أكد أنه خلال عمله في فيلم مع الزعيم عادل إمام لم يستطع قول جملة من أربع كلمات من هيبة الزعيم قائلاً: "وقتها كدت أبكي لأن المخرج زعق وطردني، وأثناء مرورى بجانب عادل إمام طالبني بالجلوس، وقال لي عيدها تاني وحينما قلتها اثني علي".

واستكمل: "الزعيم أثناء خروجه قال لي أنت زعلان ليه وقاعد على الرصيف بكرة ييجي يوم المخرج ده يتمني يشتغل معاك".