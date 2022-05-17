حدث بالفن|روبي ترقص بحفل زفاف ووفاة والد نجم وعزاء مجدي الكدش

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

نشر موقع الخليج 365، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والد ضياء عبدالخالق، وعزاء السيناريست مجدي الكدش، وموضوعات مختلفة احتفلالا بعيد ميلاد النجم الكبير عادل إمام، ورقص روبي في حفل زفاف، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

وفاة والد ضياء عبدالخالق.. والفنان يطلب من جمهوره الدعاء

أعلن الفنان ضياء عبدالخالق، خبر وفاة والده عبدالخالق حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، مساء الاثنين 16 مايو.. التفاصيل من هنا

"لو بطلت تمثيل هشتغل داعية ديني".. لماذا قال عادل إمام هذه الجملة؟

يحتفل النجم الكبير عادل إمام بعيد ميلاده الـ 82 هذا العام، إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940.. التفاصيل من هنا

بالصور| غياب نجوم الفن عن عزاء السيناريست مجدي الكدش.. فنان وحيد حضر

استقبلت أسرة السيناريست الراحل مجدي الكدش العزاء، مساء الاثنين 16 مايو، في مسجد الصديق بمساكن شيراتون.. التفاصيل من هنا

ماذا قال عادل إمام عن علاقته بالصوفية ووفاة والده؟

يحتفل النجم الكبير عادل إمام، يوم 17 مايو من كل عام، بعيد ميلاده، ويُعد واحد من أبرز وأهم نجوم الدراما المصرية والعربية، ويمتلك مسيرة فنية كبيرة حافلة بالنجاحات، وتحدث في لقاء نادر وسابق عن علاقته بالصوفية، وارتباطه بها منذ وفاة والده.. التفاصيل من هنا

ابنة أحمد حلاوة لـ "الخليج 365": والدي لم يكن يحتفل بعيد ميلاده لهذا السبب

أكدت الشاعرة هبة حلاوة، ابنة الفنان الراحل أحمد حلاوة، عدم صحة تاريخ ميلاده المتداول عبر مواقع عديدة، موضحة إنه ليس من مواليد شهر يناير.. التفاصيل من هنا

نانسي عجرم تتنكر وتسير في شوارع بيروت احتفالا بعيد ميلادها

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، فيديو لها ظهرت فيه وهي تتنكر وتسير في شوارع بيروت احتفالا بعيد ميلادها.. التفاصيل من هنا

روبي ترقص وتغني في حفل زفاف على أنغام "قلبي بلاستيك" (فيديو وصور)

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "et بالعربي" فيديو للفنانة روبي، ظهرت خلاله وهي تحيي أحد حفلات الزفاف، وتقدم مجموعة من أشهر أغانيها.. التفاصيل من هنا

ساهم في علاج رئيس مصري سابق.. من هو الجراح العالمي الذي أجرى الجراحة لـ أنغام؟

كشفت المطربة أنغام، تفاصيل الجراحة التي خضعت لها، في الكتف واليد، والتي أجراها لها طبيب مصري مقيم في ألمانيا.. التفاصيل من هنا

بعد اعتذاره.. هل أغلقت نقابة المهن الموسيقية أبوابها أمام حسن شاكوش؟

جدد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتذاره لنقابة المهن الموسيقية والفنان هاني شاكر، مؤكدا تقدمه إلى مجلس النقابة بالتماس ثالث، لرفع القرار الصادر في سبتمبر 2021، بسحب ترخيص الغناء منه نهائيا.. التفاصيل من هنا

تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز حفل بيلبورد

أقيم حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2022 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية.. التفاصيل من هنا