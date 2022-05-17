ريا أبي راشد مع توم كروز وصقر سوزان نجم الدين.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم ونجمات الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة (الاثنين 16 مايو)..

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور صورة له من أحد الفنادق، معلقا "لما ربنا يكرمك كرم محمد كريم".

ريهام حجاج

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة لها من أحد الأماكن العامة، ظهرت خلالها مرتدية ملابس باللون الأسود، وقبعة نسائية من الفرو، دون أي تعليق.

أوس أوس

وشارك الفنان محمد أسامة (أوس أوس) جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "الفرح فرحنا" المقرر عرضه على منصة شاهد، ويظهر معه في الصورة: سليمان عيد ودينا محسن ويزو.

ريا أبي راشد

نشرت المذيعة ريا أبي راشد صورة تجمعها بالفنان العالمي توم كروز، بعد إجرائها مقابلة تليفزيونية معه.

أمير رمسيس

نشر المخرج أمير رمسيس صورة تجمعه بالفنان حسين فهمي فور وصولهما إلى فرنسا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي، وعلق "ابتدى المشوار".

عباس أبو الحسن

من داخل البحر نشر الفنان عباس أبو الحسن صورة جديدة له، معلقا "استمتع حتى النهاية".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورا صيفية جديدة، مكتفية في تعليقها بوضع 3 قلوب.

جنا عمرو دياب

نشرت جنا عمرو دياب، صورتين جديدتين مع الكشف عن مقطع بصوتها لأغنية جديدة.

سوزان نجم الدين

نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورة ظهرت فيها على كتفها صقر، معلقة "أيّها الصّقر.. أحبّ فيك كبرياؤك وعزّة نفسك.. أحبّ فيك شموخك وبعدُ نظرك.. أحبّ فيك كلّ معاني الحرّيّة والانتماء.. كُنْ صقراً أو لا تكون".

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة له، من قلعة بالمورال بإسكتلندا.