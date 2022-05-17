إيرادات الأحد.. "واحد تاني" أقل من مليون جنيه و"زومبي" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حققت الأفلام الثلاثة المتنافسة في موسم عيد الفطر على إيرادات شباك التذاكر، وهي "واحد تاني" و"العنكبوت" و"زومبي" إيرادات قُدرت بمليون و511 ألفًا و999 جنيها، وذلك أمس الأحد 15 مايو.

احتل المركز الأول فيلم "واحد تاني" للفنان أحمد حلمي، محققًا 838 ألفًا و29 جنيها، ويشارك في بطولة العمل روبي، نسرين أمين، سيد رجب، وأحمد مالك.

أما المركز الثاني فكان من نصيب فيلم "العنكبوت" بعدما بلغت إيراداته أمس 450 ألفا و528 جنيها، والعمل من بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد ممدوح، ريم مصطفى، وشهد الظهور الأخير للفنان زكي فطين عبدالوهاب قبل رحيله.

وحصل على المركز الثالث فيلم "زومبي" وحقق 223 ألفًا و442 جنيها، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وعمرو عبدالجليل.