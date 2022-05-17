يحيى الفخراني وصفه بـ"المخجل" ومنة فضالي تستنكر منعه.. نجوم الفن وأزمة "البوركيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد مجلس الشيوخ الساعات الماضية، مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار لأزمة منع ارتداء البوركيني داخل القرى السياحية، وطالبت اللجنة برئاسة الدكتور محمود مسلّم الفنادق والقرى السياحية بضرورة عدم التمييز بين المواطنين وإعلان شروط ولوائح للنزلاء.

يحيى الفخراني

وباعتباره نائبا في مجلس الشيوخ وعضوا باللجنة، تحدث الفنان يحيى الفخراني، وأدلى برأيه في الأمر المطروح للمناقشة قائلًا "المايوه البوركيني مخجل أكثر من الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر، ولا ندخل في الجدل الديني لأننا نرغب في تشجيع السياحة"، وقال: "زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا".

الفخراني سبقه في التعبير عن رأيهم في الأمر عدد من الفنانين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينهم..

مراد مكرم

قبل عام وتحديدا في 27 يونيو 2021، كتب الفنان مراد مكرم، رأيه في أزمة البوركيني، التي تُثار بين وقت وآخر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مصر كبيرة قوي يا جماعة، ما هياش أوضة وصالة علشان كل سنة نفس الخناقات والصعبانيات والكره والشتيمة، مصر فيها آلاف الكيلومترات من الشواطئ الجميلة وآلاف بل ملايين حمامات السباحة، ليه ما يتمش تقسيم الشواطئ إلى شواطئ للبوركيني وشواطئ للمايوهات العادية".

وتابع "إيه اللي يمنع يعني بدل صداع كل سنة ده.. معظم الفنادق بالذات في المنتجعات عندها اكتر من حمام سباحة، تخصص منهم للبوركيني ومنهم للمايوه العادي وخلاص، ايه المشكله!!!!! وبعدين لو مكان حاطط لنفسه قواعد، هو حر، ليه نروحله طالما لا تنطبق علينا الشروط.. لو مكان عام حقك تعترضي بس طالما مكان خاص من حقه يحط القواعد اللي شايفها في مصلحة مكانه، ومن حقك تقاطعيه".

واستكمل مراد "الحياة فيها من المشاكل الحقيقية ما يكفينا وزيادة، كفاية هري بقى في الموضوع ده، الحلول موجودة للي عايز يفكر في حل، طبعا الصح إن كل واحد حر ما لم يضر بأحد.. بس ده ممكن يبقي حل مؤقت لحين تغيير المزاج العام المصري إلى قبول الاختلاف وقبول الآخر دون تعالي من طرف ضد الآخر".

منة فضالي

في نفس التوقيت تقريبا، كان أيضا للفنانة منة فضالي تعليقا على الأزمة كتبته عبر موقع "فيسبوك" وقالت فيه "مش فاهمة إيه العيب أن واحدة محجبة تنزل بمايوه شرعي، إيه اللي يزعل في كده وعلشان إيه ممنوع، هو لازم يعني العالم كله يلبس بيكيني إن شاء الله إيه الهبل ده، ربنا يدينا الهداية ويتوب علينا كلنا والله، ليه القرارات النيلة دي عالم متخلفة وتافهة".

وتابعت "حتقولولي ما انتي بتلبسي مايوه وبتتصوري والهري ده، حقول أنا حرة زي أي حد حر مادام في حالي، زي ما كلكم زمان أهاليكم كانوا بيلبسوا كده واكتر، بس للأسف احنا عندنا دلوقتي عدم احترام".

وأضافت منة "مش معنى كده اني صح واني بشجع على المايوه، بس حيجي يوم ومش حعرف ألبس حاجة من اللي قادرة ألبسها دلوقتي كل سن وله احترامه ولبسه، احترموا حرية الناس وافتكروا ان ربنا اللي بيحاسب مش البشر، وأنا مع الست اللي تلبس مايوه شرعي وضد التخلف بتاع الممنوع".