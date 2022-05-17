"دفنوه بالبدل وحافيين".. موقف كوميدي في جنازة والد "الزعيم" عادل إمام (فيديو نادر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحتفل النجم الكبير عادل إمام، اليوم الثلاثاء 17 مايو، بعيد ميلاده الـ 82، إذ أنه من مواليد 17 مايو 1940، ويُعد واحد من أبرز وأهم نجوم الدراما المصرية والعربية، ويمتلك مسيرة فنية كبيرة حافلة بالنجاحات.

وروى "الزعيم" عادل إمام، موقف كوميدي وقع في جنازة والده، حكاه له شقيقه المنتج عصام إمام، وذلك في لقاء نادر ببرنامج "واحد من الناس"، الموقف لم يحضره "الزعيم" بسبب تواجده وقت الوفاة والدفن في لبنان لاتباطه بعمل مسرحي هناك.

وقال عادل إمام عن هذا الموقف الكوميدي: "لما نزلت مصر قابلت عصام أخويا، قولتله (أنا عايز أروح لبابا نقرأ الفاتحة)، واحنا رايحين في طريق السويس، عصام قالي (عارف أبوك دايما بيحب الهزار والضحك وفي وفاته حصل ضحك.. دخلنا نصلي عليه في مسجد مصطفى محمود، ولما خرجنا ملقناش الجزم بتاعتنا، وروحنا المقابر واحنا لابسيين البدل وماشيين حافيين، فكان منظر مضحك جدا".

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها عادل إمام في الدراما التليفزيونية مسلسل "فلانتينو" عام 2020 ، وشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وهدى المفتي وبدرية طلبة وإنعام الجريتلي ووفاء صادق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.