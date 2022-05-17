تعرف على موعد ومكان تشييع جنازة والد ضياء عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، موعد ومكان تشييع جنازة والد الفنان ضياء عبدالخالق، الذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين 16 مايو.

وقال منير، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن صلاة الجنازة على والد ضياء عبدالخالق سيتم تشييعها بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمة بالبساتين بالقرب من كوبري التونسي بطريق الأوتوستراد، لدفنه بمقابر العائلة.

وكان الفنان ضياء عبدالخالق، أعلن خبر وفاة والده عبدالخالق حسن، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الاثنين 16 مايو.

وكتب ضياء "إنا لله و إنا إليه راجعون، توفي اليوم والدي الحاج عبدالخالق حسن محمد سليم، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم".

جدير بالذكر أن ضياء عبدالخالق، شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، مي عز الدين، كما كان بين أبطال مسلسل "توبة" إخراج أحمد صالح، بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، دياب، محسن منصور.