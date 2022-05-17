شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: "يا بتاع النعناع" جاءت بالصدفة وحاليا أُحضّر أغنية لسعد المجرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الملحن والشاعر عزيز الشافعى عن بداياته في عالم الغناء خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تريو" المذاع على نغم اف ام تقديم مها بهنسى، قائلا: "الدراسة بتاعتى كانت هندسة جامعة عين شمس بعيدا عن المزيكا، لكني أحببت المزيكا أثناء دراستي، واشتغلت مع العديد من الشعراء الغنائيين المتميزين مثل: "أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين".

وأضاف عزيز الشافعى: "بحب الكتابة مع التلحين مثل تجاربي في أغنيات (تعالى أدلعك) لبهاء سلطان، و(حتة تانية) لروبى، و(يا بتاع النعناع) لمصطفى حجاج، وفكرة (يا بتاع النعناع) جاءت صدفة، وكان أول البوم لمصطفى حجاج وذهبت لهانى محروس وسمعته جزء من الأغنية، وبقت تريند من أول ظهورها، وبالنسبة لعودة روبى بأغنية (حتة تانية) كانت قوية، والمنتج وليد منصور أخذ القرار سريعا بالموافقة على الأغنية ووصلت لنسبة مشاهدة عالية فور نزولها.

وعن أهم مراحل حياته قال عزيز الشافعى: "التعاون مع عمرو دياب، من أهم المراحل، وأصبح هذا التعاون مسؤولية مع كل لحن أقدمه، وتعاونت مع حماقى كثيرا، وأشعر بالراحة فى التعاون مع".

واختتم عزيز الشافعى حديثه عن أعماله الجديدة قائلا: "في الفترة الحالية أقوم بتلحين العديد من الأغاني، من ضمنهم أغنية جديدة لسعد لمجرد سيتم إصدارها قريبا في صيف 2022".