شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تجرى آخر بروفة للاحتفال بمرور 20 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت السوبرانو أميرة سليم أمس من فرنسا إلى مدينة الإسكندرية، لعمل بعمل بروفات مكثفة مع المايسترو ناير ناجي - مدير أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفونى- من أجل الاحتفالية التي ستتم إقامتها غدا الثلاثاء الموافق 17 مايو الجارى بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية.

ويشاركها في تلك الاحتفالية عدد من الفنانين ذوي قيمة فنية عالية، مثل عازف البيانو العالمي رمزي يسي والذي تواجد وقت البروفات التي كانت تقوم بها أميرة وتناقشا لوقت طويل في العديد من الأمور الموسيقية، كما تشاركهم عازفة الفيولينة الموهوبة مريم أبو زهرة، بالإضافة إلى كورال مكتبة الإسكندرية وكورال أطفال مكتبة الإسكندرية، وأوركسترا مكتبة الإسكندرية وأوركسترا شباب الإسكندرية.

وتشارك أميرة في الاحتفالية بغناء مقطوعة "ملكة الليل" المقتطفة من أوبرا الناي السحري والتي تعد واحدة من أهم وأِشهر أعمال المؤلف النمساوي موزارت وستكون تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

وقالت أميرة سليم: "فخورة باشتراكي في هذا الحفل الكبير بهذا المكان الذي يعد رمزا تاريخيا مهما في تاريخ مصر ونافذة للثقافة والعلم والمعرفة والفكر بعد إعادة إحيائه وافتتاحه في 2002، وسعيدة بدعوة الزميل العزيز المايسترو ناير ناجي لي للاشتراك في هذا الحفل المهم، حيث رحبت على الفور عندما عرض على الأمر، وتواصلنا للاتفاق على أحسن اختيار فني يليق بهذا الحدث التاريخي المهم".

وتربط كل من السوبرانو أميرة سليم والمايسترو ناير ناجي علاقة فنية تعود لسنوات طويلة من التعاون، بدأت بأول حفل لها في القاهرة وكانت بمصاحبة المايسترو ناير ناجي على البيانو، واستمر التعاون في حفلات مختلفة في مصر، منها عروض بدار الأوبرا المصرية وحفلات الكريسماس السنوية، وأيضا خارج مصر في المغرب والجزائر وغيرها، كما لبت دعوة ناير في مارس من العام الماضي بمكتبة الإسكندرية لتقديم عمل للمؤلف الروسي جليير.























