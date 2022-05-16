شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نانسى عجرم تفاجئ جمهورها بطريقة مبتكرة وتطوف شوارع بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة اللبنانية نانسى عجرم ، حيث ولدت يوم 16 مايو، وفاجأت نانسى جمهورها باحتفالها بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة وغير عادية.

ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو يوثق هذه التجربة الجديدة، بداية من مرحلة وضع مكياج غير ملامحها تماما، ثم إضافة تفاصيل غيرت شكلها مثل الباروكة والنظارة الطبية.

قدمت نانسى على جولة في شوارع بيروت، توقفت خلالها في عدد من المحال التجارية دون أن يلاحظ البعض وجودها، وظهرت على ملامح البعض علامات الشك والحيرة أحيانا.

وأوضح المقطع إلى أي مدى كان تنكر نانسي عجرم متقنا، فنشاهد مجموعة من رواد المقاهي ينظرون إليها وعلى وجوههم علامات التساؤل هل هي نانسي عجرم.

تحيي النجمة نانسي عجرم حفلا غنائيا، بأحد الفنادق في قبرص، 4 يونيو الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم باقة مميزة من أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.