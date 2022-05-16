شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسي تتغزل فى "أوسة": "أنا وأنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت الفنانة لقاء الخميسى في زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندرى "أوسة"، حيث نشرت صورة تجمعها به على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "أنا وأنا"، وتلقت الصورة العديد من الإعجابات والتعليقات التي تمنوا لهما الخير.





وكانت الفنانة لقاء الخميسى قد شاركت متابعيها بصورة عبر حسابها على موقع إنستجرام، ظهرت فيها من داخل الجيم، حيث ظهرت بزي رياضى أسود بالكامل، وأكدت أن تلك الصورة التقطتها قبل إصابتها التي أشارت لها قبل فترة مؤكدة تعرضها لإصابة داخل الجيم.

وظهرت لقاء الخميسى خلال رمضان الماضى فى حلقة من حلقات برنامج "نجوم السما"، وأكدت وقتها خلال لقائها الذى أذيع على قنوات dmc والقناة الأولى المصرية وON، أنها كانت متحمسة جدا لتجربة القفز المظلى، وكانت تتمنى أن يكون ابنها معها الآن وشقيقها "هيثم".

وعقب قفز "لقاء الخميسى" من الطائرة أنبهرت من مشهد مدينة شرم الشيخ من الأعلى، وأخذت تغنى "حلوة يا بلدى"، وراحت تهتف بصوت عال: "مصر تجنن يا جماعة..اللى مشفش بلدى ييجى مصر يشوف بلدى حياتى".



