أحدث ظهور لـ حنان ترك.. تحتفل بعيد ميلاد نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة المعتزلة حنان ترك بعيد ميلاد نجلها، وشاركت جمهورها صورتين جديدتين، ظهرت في واحدة منها بجوار ابنها، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام".

وكتبت على صورة لنجلها أمام كعكة عيد الميلاد "قلبي سوشي.. عيد ميلاد سعيد"، وفي الصورة التي ظهرت فيها إلى جواره ظهرا يضحكان وأمامه قطعة من "تورتة" عيد الميلاد.

يذكر أن حنان ترك، كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" المعروض آنذاك عبر قناة "الحياة".

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر "إنستجرام" قبل أن تعود مجددا وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.