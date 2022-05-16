ماذا قال عادل إمام عن علاقته بالصوفية ووفاة والده ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحتفل النجم الكبير عادل إمام، يوم 17 مايو من كل عام، بعيد ميلاده، ويُعد واحد من أبرز وأهم نجوم الدراما المصرية والعربية، ويمتلك مسيرة فنية كبيرة حافلة بالنجاحات، وتحدث في لقاء نادر وسابق عن علاقته بالصوفية، وارتباطه بها منذ وفاة والده.

وقال عادل إمام، ببرنامج "واحد من الناس": "والدي كان بيعملي دايما وأنا صغير رقية شرعية، وأنا قدام الصدمات بتجيلي حاجة إلهية، وهي حالة صوفية وهدوء نفسي عندي، فلقيت نفسي ساكت خالص لما عرفت خبر وفاة والدي، ووقتها كان عندي مسرح في لبنان ومقدرش ألغيه".

وتابع: "توفي والدي وأنا في لبنان بعمل المسرحية، وكان آخر يوم في عرضها، عن عمر 86 عاما، وأخبرتني زوجتي بوفاته".

واستكمل: "بعد الرواية والعرض ما خلص، روحت واقف قدام جمهوري وقولت أنا عايز أتكلم عن أبويا.. هتكلم مع مين غير مع جمهوري.. قولت لهم (اليوم مات أبي، وكان كذا وكذا وكذا)، ولقيت زمايلي والجمهور كانوا بيعيطوا وأنا بتكلم".

وأوضح: "لما نزلت مصر قابلت عصام أخويا، قولتله (أنا عايز أروح لبابا نقرأ الفاتحة)، واحنا رايحين في طريق السويس، عصام قالي (عارف أبوك دايما بيحب الهزار والضحك وفي وفاته حصل ضحك.. دخلنا نصلي عليه في مسجد مصطفى محمود، ولما خرجنا ملقناش الجزم بتاعتنا، وروحنا المقابر واحنا لابسيين البدل وماشيين حافيين، فكان منظر مضحك جدا".

وأضاف: "أبويا كان قاسي جدا، وكان ظريف ودمه خفيف جدا ولكن لا يبتسم، ولما كبرنا بقينا صحاب أنا وهو، وكان يقسو عليا خوفا عليا، ومكنتش بقدر أشرب سجاير قدام أبويا، وعصام أخويا أصغر مني وكان بيشرب السيجارة قدامه".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية التي قدمها عادل إمام في الدراما التليفزيونية مسلسل "فلانتينو" عام 2020 ، وشارك في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ومحمد الكيلاني وهدى المفتي وبدرية طلبة وإنعام الجريتلي ووفاء صادق، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.