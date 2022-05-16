هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. والجمهور: "أحلى وجه بالكوكب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هدى المفتي، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت هدى، صورا مجمعة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورها، كالتالي: "بسبوستي"، "بحبك"، "إهدي يا هدى"، "يا كتكوتي"، "هفضل أقولك جميلة كدا لحد إمتى"، "جامدة جامدة"، "أحلى وجه بالكوكب".

جدير بالذكر أن هدى المفتي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي كضيف شرف مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين وأحمد داود، وتنتظر طرح فيلمها الجديد مع الفنان تامر حسني خلال الفترة المُقبلة، والذي يحمل اسم "بحبك" ويشارك في بطولته هنا الزاهد.