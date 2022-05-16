بالصور| غياب نجوم الفن عن عزاء السيناريست مجدي الكدش.. فنان وحيد حضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

استقبلت أسرة السيناريست الراحل مجدي الكدش العزاء، مساء اليوم الاثنين 16 مايو، في مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وشهد العزاء تواجد أفراد أسرة الراحل، وغياب نجوم الفن وصناعه، إذ لم تلتقط عدسة "الخليج 365" سوى صورًا للفنان مجدي بدر، الذي حرص على تقديم واجب العزاء.

كانت نقابة المهن السينمائية أعلنت موعد ومكان عزاء السيناريست مجدي الكدش، الذي توفي الجمعة الماضية 13 مايو.

وكتبت النقابة، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "نقابة المهن السينمائية تنعى الزميل السيناريست/ مجدي محمود الكدش، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت النقابة: "ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المؤلف والسيناريست/ مجدي محمود الكدش – ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وتابعت: "العزاء: يوم الأحد –تم تغييره إلى الاثنين- بمسجد الصديق في مساكن شيراتون، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

خبر وفاة الكدش أعلنته الصفحة الرسمية لقصر السينما والثقافة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "تنعى الثقافة السينمائية وقصر السينما ومجلة أبيض وأسود وجميع العاملين بهم، السيناريست مجدي الكدش الذي وافته المنية منذ قليل، إنا لله وإنا إليه راجعون".