شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يشارك متابعيه بصورة مع والده.. وشقيقه ويعلق: ذكريات لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم محمود عبد العزيز متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بصورة تجمعه مع والده الراحل النجم محمود عبد العزيز وشقيقه الأكبر محمد محمود عبد العزيز، وعلق كريم على الصورة قائلا: "ذكريات لا تنسى"، ويبدو فيها كريم أصغر سنا، بينما بدا الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز بصحة جيدة، حيث كانت الصورة قبل سنوات من وفاة الساحر محمود عبد العزيز.



كريم ووالده وشقيقه

من ناحية أخرى قرر صناع مسلسل "البيت بيتى" بطولة الفنانين كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، عرضه قريبًا على إحدى المنصات العربية، وهو العمل الذى تدور أحداثه في إطار من كوميديا الرعب، وهو العمل الذى يجمع كريم ومصطفى لأول مرة في الدراما، ومن المقرر أن يعرض المسلسل في 10 حلقات كاملة .

ويجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية كراكيري وهو شخص فقير يعمل كسائق تاكسي، بينما يجسد مصطفى خاطر شخصية شاب ثري يتورط في العيش بالقصر مع "كراكيري" وتحدث بينهما مواقف عدة، والمسلسل يمكن تصنيفه باعتباره يحمل إثارة وتشويق ومتعة ورعب، أما ميرنا جميل فتجسد شخصية أحلام زوجة كراكيري.

مسلسل "البيت بيتى" بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمد محمود عبد العزيز، مى القاضي، ميرنا جميل، سامى مغاورى، ومن إخراج خالد مرعى وينتمي لنوعية الأعمال القصيرة حيث تدور قصته في 10 حلقات، ومن المقرر أن يكون تواجد لضيوف شرف من النجوم .