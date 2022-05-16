شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار وريهام عبد الغفور يتصدران بوستر "وش وضهر" وعرضه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إياد نصار، عن البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد "وش وضهر"، المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية، وتشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، حيث تصدر الثنائى البوستر الرسمي للعمل، المقرر طرحه قريبًا على المنصة، مسلسل "وش وضهر" بطولة إياد نصار ومحسن منصور وريهام عبدالغفور وثراء جبيل وإسلام إبراهيم، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبدالله، وإخراج مريم أبو عوف.



وش وضهر

يذكر أن إياد نصار شارك كضيف شرف في دراما رمضان 2022 بمسلسل "الاختيار 3" بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يشار إلى أن أخر أعمال إياد نصار السينمائية، فيلم "11:11، وعرض في السينمات ولم يحقق إيرادات كبيرة، وشارك في بطولته كلا من محمد الشرنوبى، غادة عادل، إنجى المقدم، عمر الشناوى، نور إيهاب، الفيلم تأليف ياسر عبد البساط، إخراج كريم أبو زيد.